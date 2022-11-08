Курганцев пригласили к участию в диктанте по энергосбережению

Уже в третий раз на онлайн-платформе energydict.ru проходит тестирование на знание грамотного потребления энергоресурсов «Е-диктант».

В этом году диктант состоит из трех этапов. На первом можно ознакомиться стематическими подкастами, принять участие в конкурсе на лучшую акцию энергосбережения . К участию в первом этапе приглашают всех желающих с 12 лет. Во втором и третьем этапах могут принять участие граждане с 18 лет.

Второй этап стартует 21 ноября, здесь участникам предложат пройти онлайн-тестирование из 30 вопросов в личном кабинете . Участники, набравшие не менее 50 баллов, проходят в третий – финальный тур. Финал состоится одновременно по всей России 10 декабря в 12.00 по московскому времени: участникам нужно будет ответить на 20 вопросов, которые диктор задаст в прямом эфире. Все финалисты «Е-Диктанта» могут принять участие в лотерее . Сразу же после завершения третьего этапа в прямом эфире будут объявлены победители, им выдадут ценные призы и подарки от Фонда содействия ЖКХ.

Помимо решения задач, можно ознакомиться с серией видеоматериалов с участием экспертов в области энергоэффективных технологий.

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