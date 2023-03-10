Курганцев пригласили к участию в VII Всероссийском семейном IT-марафоне

Сообщение об открытии регистрации на VII Всероссийский семейный IT-марафон появилось на сайте департамента информационных технологий и цифрового развития со ссылкой на «Ростелеком», Академию инновационного образования и развития, Координационный центр доменов .RU/.РФ и Фонд «Разумный интернет», как организаторов проекта.

В сообщении говорится, что IT-марафон пройдет со 2 марта по 25 апреля 2023 года на официальном сайте проекта «Изучи интернет — управляй им!». Регистрация участников продлится до 13 апреля включительно. Результаты объявят в Международный день семьи, который, как правило, отмечается 15 мая.

К участию в конкурсе приглашаются семейные команды, состоящие из школьников 5–11 классов, их родителей, родственников или близких друзей.

На первом этапе участникам предстоит снять и передать жюри видеоролик на тему «Учитель, покоривший интернет». Второй этап представляет собой онлайн-турнир, который состоит из 24 заданий разной сложности, объединенных темой «Цифровая грамотность». Все задания посвящены исключительно информационной, компьютерной, медиа- и коммуникационной грамотности, технологиям будущего и безопасности в интернете.

В случае удачного выступления победителям вручат призы от организаторов, например, очки виртуальной реальности, умную колонку, смарт-часы, планшет для рисования, съемный жесткий диск.

Участники онлайн-турнира, не занявшие призовых мест, в качестве утешения могут получить именные электронные сертификаты.

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