Курганцев пригласили на «Ночь искусств-2022».

В Курганском областном художественном музее акция «Ночь искусств - 2022» пройдёт 3 ноября. В программе акции: интерактивы и световые инсталляции, арт-объекты; театральные перформансы; концертная программа; экскурсии; мастер-классы по акварели, живописи, декоративно-прикладному творчеству и другим направлениям в музейных локациях. В рамках этого события участники, как взрослые, так и дети, познакомятся с различными видами искусства, традиционной русской культурой и историей. Завершится акция мультимедиа-танцевальным шоу «Сон художника», созданным специально для «Ночи искусств-2022» Евразийским центром современного искусства и театром танца «Restart».

Посетители музея смогут увидеть праздничный концерт, посвящённый Дню народного единства, а также сходить на «необычные» экскурсии, интерактивные занятия по уникальным музейным коллекциям и побывать на мастер-классыах.

Тайные заговоры, встречи с дворянами-каторжниками и фрейлинами императорского двора, захватывающие подробности из жизни офицеров Русской императорской армии, рассказ о важных страницах истории Государства Российского - всё это ждет посетителей Дома-музея декабристов на иммерсивной экскурсии 4 ноября в рамках «Ночи искусств».

Дом-музей Кюхельбекера 4 ноября представит своим гостям искусство художественного слова, союз музыки и стихов, а также мастер-классы по изобразительному искусству и игре на национальных музыкальных инструментах.

На «Ночь искусств» в Музее истории города посетителей ждет интерактивная театральная программа «Ожившие экспонаты», включающая в себя иммерсивную экскурсию с хозяином старинной усадьбы купцом Березиным, знакомство с уникальными экспонатами XIX-н.XX вв., необычные мастер-классы в атмосфере прошлых столетий. Здесь акция пройдет также 4 ноября 2022 года.

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