Курганцев пригласили на обучающий курс «Азбука предпринимательства»

Обучающий курс «Азбука предпринимательства» продолжает открывать свои двери для тех, кто планирует что-то поменять в своей жизни. Создать свое дело, разработать бизнес-проект и получить грант. Об этом часто задумываются те, кто хочет начать свое дело, впрочем и те, кто уже начал свой бизнес.

На данные вопросы отвечают специалисты — эксперты «Азбуки предпринимательства». Как утверждают специалисты, данный Курс будет интересен не только физическим лицам, планирующим открыть свое дело, но и начинающим предпринимателям, а также тем, кто планирует получить грант. Двухнедельное обучение будет проходить в формате онлайн.

Итак, программа обучения стартует 24 октября. По завершении курса участники получат навыки и знания: по оценке бизнес-идей, по разработке и пошаговой процедуре составления бизнес-плана. Вам помогут определиться с формой бизнеса, как пройти регистарцию своего дела. Обучающиеся узнают об источниках финансирования, а также о существующих мерах поддержки субъектов МСП на территории Курганской области.

Обучение проведут сертифицированные бизнес-тренеры.

Для того чтобы принять участие в обучающем курсе, необходимо зарегистрироваться по ссылке.

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