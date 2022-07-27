Курганцев пригласили на «Прогулки в прошлое Кургана»

Центр культуры и творчества «Семь сов» при библиотеке Потанина получил поддержку Фонда президентских грантов на реализацию проекта «Прогулки в прошлое Кургана». Суть проекта: познакомить участников с историей города, помочь узнать его интересные стороны и историческую ценность. Приглашаются семьи с детьми 8-15 лет.

Так, для семей с сентября 2022 года по сентябрь 2023 года будет проведён фестиваль «С любовью к городу». Участников ожидает насыщенная программа: увлекательные экскурсии по историческим местам Кургана, улицам Советской и Куйбышева, набережной реки Тобол, скверам, паркам и музеям. Экскурсии будут интерактивными и костюмированными – самыми настоящими прогулками в прошлое.

После каждой участникам будут даны творческие задания, которые можно делать всей семьёй: рисовать, фотографировать, сочинять истории и даже создавать путеводители. На основе материалов, представленных семьями, организаторы планируют написать книгу-загадку о Кургане, где в доступной форме с использованием загадок, ребусов, конкурсов расскажут об истории города.

По информации Молодежного портала Зауралья prospek45.ru.

Фото Николая Пушилина.

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