Курганцев пригласили в Городской сад на флешмоб «Zа флаг»

Приглашаем жителей и гостей города присоединиться к акциям, приуроченным к Дню государственного флага Российской Федерации, говорится в сообщении Молодежного портала Зауралья PROSPEKT45.RU.

22 августа в Кургане пройдут сразу два мероприятия в честь значимого для всех россиян праздника – Дню Флага РФ.

Флешмоб «Zа флаг», а затем и концерт, посвященный Дню государственного флага России в Городском саду начнется в 13.00. Всем желающим могут разрешить принять участие в акции, а также посетить тематические фотозоны. По поводу этого события учреждения культуры Курганской области подготовили множество интерактивных программ для жителей города. Каждый желающий может получить наклейку на свое авто с символикой Z и промо-продукцию в цветах флага.

Праздничная акция пройдет и на набережной реки Тобол, около Филармонии, но в 18.30. Гости станут свидетелями разворачивания масштабной копии флага Российской федерации, также разрешат нанести аквагрим с триколором.