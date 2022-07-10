Курганцев призвали активно пользоваться системой ГИС ЖКХ

Жителям Курганской области нужно активней пользоваться Государственной информационной системой жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). Такой призыв в ходе прямого эфира в группе регионального правительства в социальной сети «ВКонтакте» сделал начальник Государственной жилищной инспекции Владимир Чупахин.

- Система ГИС ЖКХ разработана уже давно и сейчас активно продвигается Минстроем России. Ее функционал и объем содержащейся внутри информации постоянно растет, поэтому система может стать, по сути, универсальным инструментом по всем вопросам, касающимся жилищно-коммунального хозяйства, - заявил глава ГЖИ Курганской области.

Так, по его словам, в системе ГИС ЖКХ можно узнать информацию о каждом доме и организациях, которые обслуживают его (управляющей компании и ресурсоснабжающих организациях). Любой житель может передать в системе показания приборов учета, получить платежную квитанцию и оплатить потребленные услуги. Органы социальной защиты берут из ГИС ЖКХ сведения о начисленных платежах и высчитывают суммы компенсаций и субсидий тем гражданам, которые имеют определенные льготы, и так далее.

- В этой же системе можно проводить голосование жильцов по тем или иным вопросам управления домом. Если раньше им для этого нужно было приходить на общее собрание, но некоторые из-за занятости этого сделать не могли, то теперь проголосовать можно в электронном виде заочно, - объяснил Владимир Чупахин.

Результаты голосования будут храниться в системе ГИС ЖКХ и могут быть проверены. Это исключает возможность фальсификации решения общего собрания жильцов. Раньше, признает начальник Госжилинспекции Курганской области, подобное, к сожалению, случалось.

- Происходила подделка подписей при выборе управляющей компании или, например, решении, как благоустраивать двор – разместить в нем детскую игровую площадку или расширить парковку для автомобилей. Электронное голосование, которое каждый жилец делает из своего личного кабинета в ГИС ЖКХ, возможность фальсификаций исключает, - заявил Владимир Чупахин.

Среди прочих достоинств системы ГИС ЖКХ он упомянул возможность ознакомиться с отчетом управляющей компании об обслуживании дома и обратиться в региональную Госжилинспекцию.

Николай Волков.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.