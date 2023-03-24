Курганцев призвали не финансировать украинских националистов

Финансовая грамотность помогает защитить сбережения гражданина от преступных посягательств мошенников. Об этом сегодня, 24 марта, в ходе Всероссийского семинара по вопросам финансовой и бюджетной грамотности заявила директор департамента информационно-аналитической деятельности Минфина России Ирина Кашунина.

- Финансовая культура – часть общей культуры современного человека. От грамотного распоряжения финансами зависит уровень жизни человека и членов его семьи. Кроме того, финансовая грамотность позволяет уберечь деньги от преступных посягательств мошенников, в том числе совершаемых дистанционным способом, - указала докладчица.

По ее мнению, повышению финансовой грамотности способствует социальная реклама и специальный курс, внедренный в образовательную программу школ России. Авторы этого курса постарались изложить непростые темы доступным языком, понятным школьникам. Помимо этого элементы знаний по финансовой грамотности включаются даже в популярные среди детей мультсериалы, такие как «Простоквашино» и «Смешарики».

Напомним, что в последние годы россиян буквально «затерроризировали» телефонные мошенники. При помощи профессиональных психологов злоумышленники придумывают все новые и новые способы отнятия денег. Увы, некоторые попадаются на их уловки. По ранее озвученным данным, жители одной только Курганской области перевели мошенникам 230 млн рублей. А в целом по России ущерб, нанесенный аферистами, исчисляется десятками миллиардов рублей в год.

По утверждению губернатора Вадима Шумкова, средства чаще всего уходят на территорию Украины и Польши, в том числе для покупки вооружения. В связи с этим глава региона внес ряд предложений.

«Рекомендуем коллегам рассмотреть приостановку выдачи онлайн-кредитов на период СВО. Либо, если это невозможно, то каждый онлайн-кредит оформлять не менее чем 3 дня, с обязательным привлечением поручителя и разговором с ним, а также близким членом семьи», - написал губернатор в своем телеграм-канале «силаVправде (V. Шумков)».

Также Вадим Шумков высказал мысль, что в кредитной организации должны уделять повышенное внимание поведению клиента, который намерен взять кредит – вплоть до привлечения выяснения причин займа с помощью правоохранительных органов.

«Если эти условия не выполняются, погашение такого кредита должен брать на себя сам банк», - предложил глава Курганской области.

Николай Волков.

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