Курганцев призвали провести культурно выходные

Курганский областной краеведческий музей приглашает в 12.00 на тематическую экскурсию «Хранители времени», посвященную истории возникновения и развития часов.

В 12.00 в планетарии при краеведческом музее пройдет видеолекция «Большое космическое путешествие». Посетителям расскажут о звездах, галактиках и туманностях, а также продемонстрируют небесные явления

В Курганском областном Доме народного творчества с 10 до 18 часов можно посетить действующие выставки: «Музей музеев», «Живая механика да Винчи!»

С 1 по 12 февраля можно посетить квиз «Леонардо да Винчи». По предварительной записи.

В воскресенье в Театре кукол «Гулливер» в 11 и 13 часов пройдет спектакль «Сказки дядюшки Римуса».

Курганский областной художественный музей им. Г. А. Травникова ждет всех курганцев на экскурсию по выставке «А мне по душе Зауралье» к 80-летию образования Курганской области.

С 10:00-18:00 – экскурсия по постоянной экспозиции «Таинственный мир русских икон».

Курганский театр драмы в воскресенье покажет спектакль «Шутки в глухомани».

В воскресенье также можно съездить в Шадринск, где в Центре русской народной культуры «Лад» состоится концерт «Цвети, земля Курганская!»