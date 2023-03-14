Курганцев призвали соблюдать правила пожарной безопасности

Стремление Правительства Курганской области и МЧС не допустить возникновения природных пожаров будет напрасным, если сами жители региона не предпримут для этого соответствующих действий. Об этом сегодня, 14 марта, в ходе прямого эфира, проведенного в группе регионального правительства в социальной сети «ВКонтакте», заявил исполняющий обязанности директора Департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области Олег Поршаков.

- Мы каждый год обращаемся к гражданам с просьбой не разводить открытый огонь, не сжигать сухую траву, не складировать мусор вблизи жилища и так далее. Однако за прошлогодний пожароопасный сезон только за неубранную от сухой растительности придомовую территорию было составлено почти 2500 протоколов. Еще 60 протоколов составили на лиц, которые разводили открытый огонь, - посетовал сотрудник областного правительства.

Олег Поршаков призвал зауральцев соблюдать правила пожарной безопасности. Это не требует финансовых затрат. А вот последствия от несоблюдения правил могут быть ужасны – утрата собственного жилища, ущерб соседям, угроза самой человеческой жизни.

Николай Волков.

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