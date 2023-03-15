Курганцев призывают чаще смотреть на небо

В Кургане прошел снегопад. Возросла опасность схода снега с крыш зданий. Их владельцы стараются устранить риск для прохожих. Но автовышек на все объекты сразу не хватает. Поэтому курганцам следует внимательно смотреть не только под ноги, но и на крыши домов. К такому выводу пришла съемочная группа «Нового мира», посетив один из «тротуаров смерти» после недавнего снегопада.

Улица Невежина, дом 3, строение 26. Бывшая центральная проходная завода КЗКТ. Узкий тротуар, а над ним – глыбы снега, свисающие со здания.

- Я позавчера здесь шла – рядом со мной грохнулось! Ограждения еще не было. Я просто – о! – и скорее в сторону отскочила. Это же страшное дело!!! – рассказала «Новому миру» жительница Кургана Евдокия Талалаева.

Чтобы предупредить прохожих об опасности, тротуар огородили сигнальными лентами. Люди вынуждены идти по парковке, лавируя среди машин, или прямо по проезжей части, рискуя угодить под колеса.

- Тут ходят больные в поликлинику. Дорога не чистится никогда! Сейчас все растаяло, няша. Половина тротуара отгорожена, идем по газону, по сугробам. Скользко, ноги скользят. Безобразие одним словом! – возмутилась еще одна жительница города Зинаида Топоркова.

В здании расположен офис управляющей компании «Новая волна Курган». Прохожие думают, что коммунальщики совсем обнаглели – не следят за состоянием тротуара и крыши! Но всё оказалось не так просто.

- Нам принадлежит первый этаж здания и малая часть второго этажа. Кровлю над своей частью мы чистим и содержим в нормальном состоянии, кроме того, там имеются снегозадержатели. Основная часть кровли, над которой сейчас свисает снег, принадлежит Курганской поликлинике №1. А тротуар здесь должна убирать городская администрация, - заявил нам управляющий УК «Новая волна Курган» Виктор Зубов.

В поликлинике со съемочной группой «Нового мира» отказались разговаривать на камеру. Но на словах объяснили, что о проблеме знают и ее решают.

- Мы три дня не могли вышку вызвать – она все время была занята. Но сегодня нам пообещали, что приедет. Ждем. А пока огородили тротуар, - рассказала завхоз Курганской поликлиники №1 Татьяна Чуева.

Вскоре к поликлинике действительно подъехала автовышка. Какое-то время она ждала, пока припаркованные машины освободят место, чтобы люлька с работником смогла достать до кровли.

В общем, проблема была решена. Но коммунальные службы все равно призывают курганцев после снегопада осторожно ходить возле домов и почаще смотреть на небо.

Николай Волков.

Фото автора.

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