Курганцев призывают купаться только на официальных пляжах

В Кургане этим летом можно купаться в трёх официальных местах отдыха. Это пляж «Бабьи пески» в районе ЦПКиО, на Бульваре Солнечном и на водоёме Голубые озера.

С 28 по 30 мая спасателями Управления по делам ГО и ЧС города Кургана было обследовано и очищено дно зон купания на водных объектах. Все территории мест массового отдыха и купания были заранее подготовлены к купальному сезону. Обновлен песок, приведена в порядок береговая линия, выкошены газоны, установлены модульные туалетные кабины, ежедневно проводится уборка мусора, уточнили в пресс-службе администрации города. Кроме того, были взяты пробы воды и песка, которые по результатам проведенных лабораторных испытаний соответствуют требованиям СанПиН.

Начальник Управления по делам ГО и ЧС города Кургана Аркадик Галустов призвал горожан купаться только в официальных местах. Во-первых, дно в таких местах обследовано водолазами, во-вторых, здесь всегда дежурят спасатели, в-третьих, границы плавания обозначены буйками, за которые заплывать не рекомендуется. Отмечалось, что аварийно-спасательный отряд Управления по делам ГО и ЧС города Кургана ежегодно готовится к выполнению задач в купальный сезон. С 15 июня они заступили на дежурство на реке Тобол на официальных пляжах, с 16 июня – на Голубых озерах. Спасатели оснащены аварийно-спасательными средствами. У них есть моторная лодка с подвесным мотором, медицинская аптечка для оказания первой помощи, спасательный круг, так называемый мешок «АМБУ» - механическое ручное устройство для того, чтобы сделать искусственную вентиляцию лёгких, если потребуется.

- В непроверенных Центром гигиены и эпидемиологии местах в воде и даже на берегу могут быть возбудители опасных заболеваний. Купание в данных местах может быть опасно для здоровья человека. В запрещенных местах для купания нет спасательных служб, мало отдыхающих – спасать вас будет некому. На неочищенном дне водоема скапливается различный мусор - стекло, коряги, рыбацкие сети. Можно удариться, пораниться, зацепиться. Если спуск в воду резкий, а дно вязкое – человек может оступиться. Еще раз призываю всех – купайтесь только в официальных местах, - обратился Аркадик Левонович.