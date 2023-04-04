Курганцев призывают вакцинироваться от кори

С 2015 года в Курганской области не было зарегистрировано ни одного случая заболевания корью. Однако жителям региона все равно нужно вакцинироваться от этого заболевания, так как оно дает тяжелые осложнения. Об этом в ходе прямого эфира, который провел Центр управления регионом в социальной сети «ВКонтакте», сегодня, 4 апреля, заявил первый заместитель директора Департамента здравоохранения Курганской области Назар Шевченко.

- Корь – это высоко контагиозное острое вирусное инфекционное заболевание. Оно передается воздушно-капельным путем и сопровождается повышением температуры тела (до 40 градусов), воспалением слизистых оболочек полости рта, верхних дыхательных путей и характерной пятнисто-папулёзной сыпью на коже, - сообщил Назар Шевченко.

По его словам, в последние годы в некоторых странах Африки и Восточной Европы отмечаются вспышки кори. Сложная эпидемиологическая ситуация также наблюдается в соседних с нами странах – на Украине, в Таджикистане и Казахстане.

- В 2022 года, по данным Всемирной организации здравоохранения, было выявлено более 150 тысяч случаев заболевания корью в 153 странах мира. Основной причиной распространения кори является снижение охвата плановой иммунизации против кори у детей и взрослых ввиду отказа от прививок. Основными переносчиками кори являются граждане из стран ближнего зарубежья, те, кто отказываются от прививок по религиозным убеждениям либо ведут кочевой образ жизни, - объяснил Назар Шевченко.

В настоящее время эпидситуация в России контролируемая. Вместе с тем есть несколько регионов, в которых рост заболеваний, - это Новосибирская и Омская области.

- В Курганской области случаев заболевания корью не регистрировалось с 2002 по 2013 год. В 2014-м было зафиксировано 36 случаев, но после этого, начиная с 2015 года, вновь ни одного, - привел статистику первый заместитель директора Департамента здравоохранения региона.

По его словам, корь дает тяжелые осложнения на легкие человека и центральную нервную систему. Поэтому заболевание легче предупредить, чем его лечить.

- В плановом порядке подлежат иммунизации дети в 1 год и в 6 лет. Также вакцинация необходима всем лицам в возрасте до 35 лет, если они не проходили повторную вакцинацию (в 6 лет), либо если была однократная вакцинация, но они не переболели корью. Таким лучше ревакцинироваться, - посоветовал Назар Шевченко.

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