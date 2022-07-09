Курганцев просят быть аккуратными на водоёмах

Для летнего отдыха курганцев в 2022 году определены три зоны, это два пляжа на реке Тобол (пляж «Бабьи пески» в районе Центрального парка культуры и отдыха и пляж на бульваре Солнечный), а также место отдыха и купания на Голубых озерах.

Спасатели аварийно-спасательного отряда городского Управления по делам ГО и ЧС и инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам ежедневно патрулируют реки и озера, уточнили в пресс-службе администрации города. В ходе регулярных рейдов, в том числе межведомственных, с жителями города проводятся профилактические беседы о недопустимости купания на несанкционированных пляжах. Курганцам следует помнить, что купаться необходимо только там, где дежурят спасатели аварийно-спасательного отряда Управленияпо делам ГО и ЧС города Кургана. Также с горожанами ведут профилактические беседы о важности соблюдения правил безопасности при управлении маломерным судном и рыбалке. Отдыхающим раздают тематические памятки.

Администрация города Кургана и Управления по делам ГО и ЧС обращаются к родителям не оставлять детей без присмотра в период летних каникул и строго-настрого запретить им одним ходить купаться на водоёмы.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.