Курганцев просят не бояться фонтанов на улице Мостостроителей

Курганская генерирующая компания приступила к гидравлическим испытаниям и ремонту магистрального трубопровода тепловых сетей на улице Мостостроителей. Работы на участке от тепловой камеры у автомойки до тепловой камеры около речки Черная будут проводить в течение месяца.

«Магистральный трубопровод по улице Мостостроителей поставляет теплоноситель в район Заозерного от ТЭЦ 1. Мы можем приступить к его ремонту уже в апреле, потому что есть возможность перевести потребителей на подачу ресурса от ТЭЦ 2. К маю эта магистраль будет готова к следующему отопительному сезону, и бригады приступят к проведению летней ремонтной кампании», - пояснил генеральный директор ПАО «КГК» Александр Прибылев.

Гидравлические испытания – это проверка тепловых сетей под повышенным давлением. «На трубопроводе в это время возможны порывы с выходом воды в виде фонтана. В связи с этим местным жителям необходимо соблюдать осторожность и быть внимательнее, по возможности планировать маршрут поездки по другой улице», - прокомментировала Екатерина Филимонова, специалист по связям с общественностью СП «Тепловые сети» ПАО «КГК».

«Диаметр трубопровода на улице Мостостроителей составляет 720 миллиметров. Он эксплуатируется со сверхнормативным сроком, поэтому каждый год уходит много времени на его подготовку к зиме. В прошлом году на этом участке было заменено 90 метров, устранено пять дефектов», -добавил директор тепловых сетей ПАО «КГК» Евгений Филимонов.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и в телеграм-канале.