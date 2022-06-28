Курганцев просят не ходить на озеро в состоянии опьянения и в плохую погоду

Начальник Управления по делам ГО и ЧС города Кургана Аркадик Галустов напомнил о необходимости соблюдать правила безопасности:

- Купайтесь только в специально оборудованных местах: на реке Тобол – на бульваре Солнечный, на пляже «Бабьи Пески» и на водоеме «Голубые озера». Не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения, в темное время суток и в плохую погоду, не отплывайте далеко от берега, очень осторожно плавайте на надувных матрасах и надувных игрушках. Ветром или течением их может отнести далеко от берега, а волной – захлестнуть или из них может выйти воздух. Не заплывайте за буйки, а также в зону акватории, где передвигаются катера и гидроциклы. Родители, не отправляйте детей одних на водоём и не оставляйте их без присмотра. Только соблюдение всех этих простых правил безопасности позволит уберечь вас и ваших близких от беды.

Аркадик Левонович добавил, что Управлением по делам ГО и ЧС в несанкционированных местах купания установлены аншлаги, предупреждающие об опасности купания: на реке Тобол в районе Омского моста, бывшего места отдыха КЗКТ, в районе Энергетиков, Бурово-Петровского и М.Чаусовкого мостов, на речке Черная и других водных объектах, где купание небезопасно. Кроме того, как уточнили в пресс-службе администрации города, три стационарных аншлага, предупреждающих об опасности купания на реке Тобол, в прошлом году были установлены в районе Кировского моста, микрорайонов Кургансельмаш и Вороновка (у подвесного моста).