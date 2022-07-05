Курганцев просят не ходить по Некрасовскому мосту

Сейчас зона производства работ ограждена, на подходе к Некрасовскому мосту со стороны города размещен специальный предупреждающий аншлаг. Тем не менее, отдельные горожане, думая, что экономят время, идут прямо по ремонтирующемуся путепроводу и даже проезжают по нему на велосипедах. Администрация города Кургана напоминает: на время ремонтных работ в целях безопасности горожан путепровод закрыт для проезда автомобильного транспорта, а также для автобусного и пешеходного движения.

Напомним, что на период закрытия Некрасовского путепровода изменено движение общественного транспорта. С ходатайством о перекрытии моста для проезда автомобильного транспорта, автобусного и пешеходного движения в администрацию города Кургана обратилась подрядная организация ООО «Альфа-Строй», сообщили в пресс-службе администрации Кургана. Подрядчик пояснил, что закрытие путепровода позволит более качественно и быстро выполнить работы, связанные с бетонированием и восстановлением шкафных конструкций моста.

Глава города Кургана Елена Ситникова подчеркнула, что муниципалитет старается участвовать во всех федеральных проектах, где есть возможность привлечения инвестиций, федерального финансирования. «Практически все курганские мосты строились и ремонтировались очень давно, и сейчас требуют капитального ремонта. Нацпроект предоставляет нам такую возможность. Системная работа по ремонту мостов позволит повысить безопасность городских транспортных артерий, поможет снизить количество дорожно-транспортных происшествий, повысит транспортную доступность отдаленных микрорайонов города», - отметила Елена Вячеславовна.

Фото с сайта администрации города Кургана.

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