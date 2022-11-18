Курганцев просят не проходить мимо открытых колодцев

Курганцы жалуются в компанию «Водный Союз» на открытые люки. Особенно остро вопрос стоит сейчас, когда рано темнеет.

В этом году в диспетчерскую службу поступило 566 таких сообщений.

Причины открытых колодцев бывают разными. Они могут быть связаны с механическими повреждениями, а в зимнее период чугунные и полимерные крышки часто сдвигает снегоуборочная техника. И это не всегда заметно с первого взгляда. Компания «Водный Союз» просит жителей Кургана быть осторожными и бдительными и в случае обнаружения открытого или неплотно закрытого колодца сразу обращаться в диспетчерскую службу предприятия по телефонам: 46-60-30, 46-11-73 или оставлять заявку на сайте компании water45.ru в разделе «Обратная связь».

Каждое поступающее обращение берется на особый контроль, и в кратчайшие сроки на место направляется аварийно-ремонтная бригада специалистов, уточнили в пресс-службе акционерного общества «Водный Союз».

Сейчас на обслуживании «Водного Союза» находится порядка 18,5 тысяч колодцев. Сотрудники предприятия регулярно проверяют внешнее состояние колодцев, наличие и плотность прилегания крышек, целостность люков. Если выясняется, что открытый колодец принадлежит сторонней организации, сотрудники коммунального предприятия все равно закрывают люк временной крышкой и передают информацию о его местонахождении дежурному по городу.

Причиной отсутствия люка может быть и воровство. Коммунальщики в этом году подали девять заявлений в полицию.