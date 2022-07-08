Курганцев просят не срывать цветы с городских клумб

На одной из клумб городского сада в Кургане выкопали несколько кустов роз. Сейчас этим делом занимаются правоохранительные органы, виновник, укравший цветы, по сути, у всех горожан, будет найден.

В пресс-службе администрации города отметили, что за порчу городского имущества – административное правонарушение – сегодня предусмотрены немалые штрафы. У человека, испортившего настроение курганцам – выкопавшего розы в городском саду, пока еще есть шанс осознать свою ошибку и вернуть цветы на место.

Парки и скверы Кургана с каждым годом становятся все более красивыми и удобными для горожан. Городской сад, любимое место отдыха курганцев всех возрастов, преобразился и стал благоустроенным общественным пространством, привлекательным в любое время года и суток. Здесь высажены цветы, установлено современное освещение, есть детские площадки, шахматный уголок, удобные скамейки, изящная ротонда, киоски, огражденная площадка для выгула собак со специальным оборудованием для дрессировки. Благодаря проведенному озеленению курганцы могут гулять по тенистым аллеям – в городском саду высажено более 80 крупномеров высотой от четырех до пяти метров, это серебристые пирамидальные тополя, татарские клены и кусты сортовой сирени. Сегодня в городском саду уютно и комфортно и мамам с малышами, и велосипедистам, и пенсионерам, и владельцам собак, и любителям физкультуры, и поклонникам ретро-танцев, и всем прочим горожанам.

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