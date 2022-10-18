Курганцев просят поделиться информацией о точках продажи наркотиков

Курганцы, владеющие какой-либо информацией о незаконном обороте наркотиков, могут позвонить в органы внутренних дел по круглосуточному телефону «02». Акция «Сообщи, где торгуют смертью» стартовала 17 октября.

Можно также обратиться на телефон «доверия» УМВД России по Курганской области: 45-64-48 и 42-12-98 или оставить сообщение на сайте 45.мвд.рф в разделе «Для граждан».

Акция продлится до 28 октября 2022 года. Полицейские организуют рейды по квартирам граждан, состоящих на профилактических учетах в органах внутренних дел, а также лиц, ранее привлекавшихся к ответственности за правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, уточнили в администрации города.

Цель акции - привлечь общественность к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления, выявления Интернет – сайтов и лиц, пропагандирующих изготовление, распространение и потребление наркотиков, а также пресечения фактов вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность.

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