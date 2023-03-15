Курганцев просят присоединиться к акции Минпросвещения РФ

Говорят, что судьбу ребенка может изменить всего-навсего один неравнодушный человек. Для многих таким человеком становится учитель.

Президентом Российской Федерации 2023 год объявлен Годом педагога и наставника. Ведь они учат, вдохновляют и развивают ребят каждый день, самоотверженно служат своей профессии и гордо носят звание «учитель». Их вспоминают, на них стараются равняться всю жизнь.

В этот год Министерство просвещения РФ приглашает всех желающих присоединиться к акции #УчитьВдохновлятьРазвивать2023 .

Для участия в акции необходимо: выбрать тему: «Наставник/Педагог – это…», «Благодаря наставнику/педагогу я добился...», «Как я стал наставником/педагогом»;

опубликовать фото, видео или текст на своей страничке в социальной сети «ВКонтакте» с историей о том, какую роль в вашей жизни сыграл наставник или педагог;

поставить хештеги #УчитьВдохновлятьРазвивать2023 , #ГодПедагогаНаставника #ГПН_2023

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