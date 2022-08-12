Курганцев просят с пониманием отнестись к закрытию мостов

Жителей Курганской области просят с пониманием отнестись к временному закрытию некоторых путепроводов и мостов. С таким обращением к зауральцам через «Новый мир» обратилась директор Департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области Ирина Саблукова.

- Закрытие мостов и путепроводов – мера вынужденная. Техническое состояние некоторых сооружений было очень близко к аварийному и требовало срочного ремонта. Именно по этой причине в одном только городе Кургане для транспорта и пешеходов закрыты Кировский мост, Некрасовский путепровод, а после завершения ремонта последнего будет закрыт Чеховский путепровод, также именуемый в народе Галкинским переездом, - объяснила Ирина Саблукова.

Ремонт ведется в рамках федеральной программы, которая реализуется в рамках Национального проекта «Безопасные качественные дороги». Срок действия программы – 2022-2024 годы. За этот период на приведение мостов в порядок наш регион получит порядка 4 млрд рублей.

- В течение трех лет мы должны отремонтировать 38 путепроводов и мостовых сооружений. Их общая протяженность составляет примерно 2 километра. Это большой объем работ, который необходимо выполнить в сжатые сроки, - подчеркнула директор Департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области.

Ирина Саблукова не упомянула, но практика показывает, что если субъект РФ не справляется с освоением выделенных средств, они возвращаются в федеральный бюджет, и в дальнейшем регион получает из казны меньшие ассигнования. Поэтому для Курганской области крайне важно качественно и вовремя выполнить план ремонта мостов. Тем более – и это самое главное – что речь идет о безопасности автомобилистов, пассажиров и пешеходов.

Николай Волков.

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