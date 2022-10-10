Курганцев просят соблюдать правила пожарной безопасности

В период наступления холодов и начала отопительного сезона возрастает количество пожаров, одна из причин которых – несоблюдение гражданами элементарных правил пожарной безопасности.

Чтобы избежать опасных ситуаций, администрация города Кургана и Управление по делам ГО и ЧС города Кургана напоминают о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности.

При эксплуатации электронагревательных приборов запрещается одновременно включать в одну розетку несколько электроприборов, использовать электробытовые приборы с поврежденной изоляцией, устанавливать электронагревательные приборы вблизи сгораемых предметов, использовать электрообогреватели для сушки вещей

Также запрещено применять для отопления помещений нестандартные (самодельные) нагревательные приборы и приборы с открытыми нагревательными элементами, сообщает пресс-служба администрации города Кургана

При использовании печного отопления запрещается: эксплуатировать печи с трещинами и неплотно прилегающими топочными дверцами; располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе; использовать для розжига горючие жидкости (бензин, керосин и т.д.); сушить на печи и в непосредственной близости от нее дрова, обувь, одежду; перекаливать печь.

Гражданам следует помнить о необходимости регулярно чистить дымоходы от сажи. Перед топочной дверцей печи должен быть прибит металлический лист размером не меньше 50х70 см. При эксплуатации газового оборудования запрещается производить самовольную перестановку, замену и ремонт газовых приборов, пользоваться газом при неисправности газовых приборов, оставлять работающие газовые приборы без присмотра, использовать газовую плиту для отопления помещения.

Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, работающие газовые приборы и топящиеся печи! При возникновении пожара необходимо сообщить по телефонам 01 или 112.

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