Курганцев проверят на знание географии России

Жителей Курганской области пригласили к участию в географическом диктанте, который пройдет во всех регионах России 30 октября в 12:00.

Главной площадкой акции в Курганской области станет Центральная городская библиотека им. В. Маяковского.Всего в регионе на сегодняшний день зарегистрированы 16 площадок Географического диктанта.

Как сообщили «Новому миру» в Библиотечно-информационной системе города Кургана, участники акции получат специальные бланки и пройдут подробный инструктаж по правилам написания диктанта.

В Русском географическом обществе отметили, что участникам акции предстоит ответить на две группы вопросов. В первую входят 10 заданий, основанных на общеизвестных фактах. Вторая группа представлена 30 вопросами повышенной сложности. Время для выполнения заданий - 45 минут. Максимальный результат – 10 баллов за первую часть и 30 баллов за вторую.

После написания диктанта все желающие смогут посмотреть уникальную выставку фотоконкурса Русского географического общества «Самая красивая страна».

Полный список и адреса площадок можно найти на интерактивной карте .

Фото с сайта https://ru.freepik.com/

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