Курганцев проверят на знание истории Родины

2 декабря, в честь Дня Неизвестного Солдата, который проходит 3 декабря, в России состоится Международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны», которая проводится Молодёжным парламентом при Государственной Думе РФ, сообщила пресс-служба Курганской облдумы.

Региональный координатор акции и председатель Общественной молодёжной палаты при областной Думе Татьяна Кузьмина рассказала об акции: «Мы приглашаем всех желающих пройти тестирование. Главное, что вы сможете не только оценить уровень своих знаний, но и узнать много нового о тех трагических и героических днях. В 2022 году в перечень вопросов вошло еще больше материалов по истории тыла, появились задания, посвященные подвигам молодых людей, вкладу в Победу женщин, героизму учителей и врачей. Мы обязаны знать своё прошлое, чтить память предков, защитивших нашу Родину!».

В тесте будет 40 вопросов, которые охватывают события времён Великой Отечественной войны. Свои знания можно будет проверить на специальных площадках, которые регистрируются в Курганской области и на сайте проекта «Большая история». Там же до 1 декабря руководитель общественной организации, представитель любого учреждения и органа власти может зарегистрировать местную площадку этой акции и провести тестирование самостоятельно в своей организации.

Региональная площадка будет организована в Институте экономики и права КГУ по адресу: улица Комсомольская, 38а. В её работе примут участие студенты, депутаты областной и городской Дум, общественные деятели и представители СМИ. Все участники получат памятные сертификаты.

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