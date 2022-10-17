Курганцев угостили пирогами и вареньем

В Курганском областном краеведческом музее 16 октября открылась выставка-ярмарка «С хлебом по жизни».

Здесь представлены хлебобулочные изделия, пироги, булочки, шаньги, печенье, вкусные соусы, соленья и необычное варенье, сообщили в пресс-службе администрации города. Все это можно попробовать.

- Очень отрадно здесь видеть семьи с детьми, бабушек с внуками. Это прекрасно, что семьи объединились, нашли время вместе испечь хлеб и принять участие в выставке, - сказала Елена Вячеславовна, приветствуя организаторов, участников и гостей мероприятия. И Курганская область, и город Курган всегда славились своими хлеборобами. Их трудом мы с вами всегда гордимся, и это их заслуга – в том, что у нас с вами сегодня на столе каждый день есть свежий хлеб, - обратилась к гостям выставки глава города Елена Ситникова, - отметила глава города Елена Ситникова.

Она добавила, что вырастить хлеб может только тот, кто всем сердцем и душой любит свою родную землю. Елена Ситникова также пожелала, чтобы в доме на столе у курганцев всегда был теплый хлеб, в семье всегда было взаимопонимание, а небо над нами всегда было мирным.

Напомним, что в этом году аграрии Курганской области собрали более 2 млн 300 тысяч тонн зерна.

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