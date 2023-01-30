Курганцев в субботу будут угощать шадринскими пряниками и гусями

В Курганской областной филармонии в субботу, 28 января, шадринские творческие коллективы дадут большой концерт в рамках фестиваля «В семье большой, в семье единой».

В областном управлении культуры сообщили, что в ходе фестиваля будет работать выставка-ярмарка, на которой представят работы мастеров-ремесленников и лучших гастрономических брендов округа. Гости смогут угоститься традиционными шадринскими пряниками и шадринским гусем. Именно эти два блюда представляют Курганскую область на так называемой «Вкусной карте России».

В 16:00 откроется выставка декоративно-прикладного творчества «Традиции шадринской земли». Здесь можно массово и единично закупиться сувенирами из бересты, керамики и текстиля. Также пройдут мастер-классы и мастер-шоу по синелевой вышивке, валянию из шерсти и изготовлению народных кукол.

Далее шадринцы продемонстрируют местные традиционные костюмы начала XX века от этнографического коллектива «Веселуха» Центра русской народной культуры «Лад».

Праздничное настроение будет создавать образцовый оркестр «Неоклассик» и квартет пианистов музыкальной школы им. Т. В. Бобровой, а шадринский туристко-информационный центр познакомит с достопримечательностями края.

Большой концерт «Здравствуй, 45-й регион!», на котором, как предполагается, выступят лучшие творческие коллективы и солисты города Шадринска и Щадринского муниципального округа, начнется в 17:00.

Вход на мероприятие свободный.

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