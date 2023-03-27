Курганцев ждёт большая уборка

Месячник по санитарной очистке территории города Кургана стартует 1 апреля.

«Было принято решение продлить месячник до 16 мая, чтобы садоводы, которые отправятся на свои дачные участки на майские праздники, успели провести субботники», - написала в своем телеграм-канале глава города Елена Ситникова. Весь мусор, собранный с субботников в рамках месячника, будет приниматься Шуховским полигоном бесплатно.

Общегородские субботники, как обычно, пройдут в течение трех дней - 20, 21 и 22 апреля. «Призываю всех: давайте вместе наведем порядок в родном Кургане – во дворах, в парках, около своих школ и предприятий. Сделаем наш город чистым и красивым!» - обратилась к курганцам Елена Ситникова.

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