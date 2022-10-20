Курганцу выделили 430 тысяч рублей на раскрытие «Секрета спасения!»

Курганский представитель Всероссийского студенческого корпуса спасателей Сергей Хлыстов получил грант от Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжи). Он одержал победу в конкурсе проектов на II Всероссийском слёте студентов-спасателей и добровольцев в ЧС имени Героя России Евгения Зиничева в Свердловской области.

Сергей Хлыстов представил проект по развитию добровольчества в ЧС на территории Курганской области - Образовательный марафон: «Секрет спасения!». Благодаря курганцу в учреждениях среднего профессионального образования и школах Зауралья организуют занятия по спасению и оказанию первой помощи. На эти цели уйдёт 430 тысяч рублей.



Как рассказали в Курганском региональном отделении корпуса спасателей, в Слёте принимали участие 200 студентов-спасателей и добровольцев в ЧС из разных регионов России, в том числе из ДНР, ЛНР и Запорожской области. Молодёжь прошлаобучение по работе в зонах ЧС, приняла участие в крупномасштабных суточных учениях, встретилась с представителями органов исполнительной власти, Героями России, известными актёрами и спортсменами, профессиональными инструкторами и спасателями.

Фото предоставлено Курганским региональным отделением Всероссийского студенческого корпуса спасателей.

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