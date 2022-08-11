Курганцы бесплатно получают новые специальности в Центре опережающей профподготовки

Жители Курганской области бесплатно получают новые специальности в Центре опережающей профессиональной подготовки, который создан на базе Курганского государственного колледжа в рамках нацпроекта «Образование». Всего в этом году обучение в колледжах и техникумах региона уже прошли 66 зауральцев по более чем 20 направлениям. Возможность бесплатно получить новую профессию тем, кто в этом нуждается, появилась благодаря реализации федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Образование».

Со слов директора Курганского государственного колледжа Татьяны Скок, на курсы приходят, в основном, безработные граждане, которые обратились в центр занятости населения, лица предпенсионного возраста, а также женщины с детьми, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, или просто неработающие, но желающие получить профессию и трудоустроиться.

«Никаких возрастных и гендерных ограничений у нас нет. По программе «Содействие занятости» можно обучаться уже с 16 лет. Мы нацелены на то, чтобы помогать молодежи, не имеющей ни высшего, ни среднего профессионального образования, получить профессию и пойти работать. Вторая возрастная категория — люди старше 50 лет. Кроме того, к нам приходят и те, кто в силу известных причин находится под угрозой увольнения. Кстати, мы предлагаем действующим компаниям отправлять своих незанятых работников к нам для повышения квалификации или получения смежной профессии, - утверждает Татьяна Скок.

В Центре опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП) обучают на базе колледжей и техникумов по разным направлениям: сфера обслуживания, строительство, IT-технологии ets. Очень востребована подготовка по поварскому делу, кондитерскому искусству, косметологии, бухгалтерскому учету.

- Я по профессии повар, но в последнее время работать по специальности стало тяжело, здоровье уже не то. Решила пойти на курсы бухгалтеров, отучилась, получила удостоверение. Теперь планирую обратиться в Центр занятости населения и найти новую работу, - поделилась Ирина Гуцева.

На курсы в Курганский госколледж она пришла вместе с дочерью, которая долгое время находилась в декретном отпуске и перед выходом на работу решила получить новые знания и навыки.

Отметим, что ЦОПП Курганской области продолжает обучение всех желающих по разным специальностям. Всего до конца года за счет федеральных средств Центр совместно с Главным управлением по труду и занятости населения планирует обучить порядка 300 человек.

По информации депобразования и науки.

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