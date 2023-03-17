Курганцы без экзамена выдавали иностранцам сертификаты о знании истории России

Четверо жителей города Кургана в период с марта по сентябрь 2022 года подыскивали мигрантов, желающих незаконно получить сертификаты о владении русским языком.

За денежное вознаграждение они помогали им собрать необходимые документы, фальсифицировали процесс и результаты экзаменов, а затем направляли материалы в соответствующие образовательные учреждения. Пресс-служба УФСБ России по Курганской области сообщает, что на основании выданных вузами сертификатов не менее 16 иностранных граждан получили патенты, не имея при этом минимального уровня знаний.

В отношении участников организованной преступной группы УФСБ России по Курганской области возбуждено уголовное дело.