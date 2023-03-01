Курганцы борются за звание лучших знатоков вопросов ЖКХ

Сегодня, 1 марта, проходит очный этап Всероссийской акции «Диктант ЖКХ». В Кургане он состоялся в стенах филиала Российской академии народного хозяйства. С утра сюда пришли около 50 человек.

«Мы пригласили представителей органов власти, капитального ремонта, то есть сотрудников, связанных со сферой ЖКХ. Здесь же председатели ТСЖ и ТОС. Этап проводится онлайн на компьютерах. До 14 марта любой человек также может его пройти и проверить свои знания. Но помимо проверки знаний, это еще и обучение, потому что диктант можно пройти неограниченное количество раз. Поэтому, если человек с первого раза не ответил на какой-то вопрос, может на сайте life.er.ru улучшить свои знания и пройти диктант повторно», - рассказала координатор партийного проекта «Школа грамотного потребителя» в Курганской области Анастасия Денисенко.

Тест достаточно непростой, там есть несколько тем: по Жилищному Кодексу, проведению общих собраний, по капитальному ремонту, по обращению с твердыми коммунальными отходами, по предоставлению коммунальных услуг, отключениям, есть даже вопросы по реновации. Чтобы ответить на 30 вопросов, у участника есть только 30 минут.

«Я старший по дому и в какой-то степени с этими вопросами знаком. Для меня это «разведка боем». Я прошел пока только 6 вопросов из 30. В тесте помогает в определенной степени метод исключения. Я смотрю на то, что предлагается в ответах, вижу абсурдные варианты и выбираю, на мой взгляд, более правильные. Думаю, что пока отвечаю верно», - поделился участник теста, руководитель исполкома регионального отделения партии «Единая Россия» Родион Вяткин.

Если участник правильно ответил более чем на 25 вопросов, то он тут же получает электронный сертификат, подтверждающий, что он успешно прошел тест. Подведением итогов станет составление рейтингов городов и регионов, где будет указано количество участников, успешно прошедших тест.

Василий Малухин. Фото автора.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и в телеграм-канале.