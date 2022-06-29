Курганцы будут охранять Владимира Путина

Из Курганской области в Вооруженные Силы РФ отправилась очередная партия новобранцев. Часть из них будет проходить службу в элитном воинском подразделении – Краснознаменном ордена Октябрьской революции Президентском полку.

Отправка прошла из сборного пункта военного комиссариата Курганской области. В торжественной церемонии приняли участие сами новобранцы, их родители, представители органов власти, общественных организаций и духовенства.

Им напомнили, что Президентский (ранее Кремлевский) полк входит в структуру Федеральной службы охраны Российской Федерации. Его командир подчиняется непосредственно Президенту России – Верховному главнокомандующему Вооруженными Силами РФ.

Президентский полк несет охрану первых лиц государства и важных государственных объектов, в частности, Московского Кремля. Помимо этого он решает другие, порой очень специфические боевые задачи, помеченные грифом «секретно».

- Каждый из вас был выбран из 10-20 других кандидатов. Не все престижные высшие учебные заведения имеют такой большой конкурс! Поэтому вы, по сути, вытянули счастливый билет – после службы в Президентском полку перед вами будут открыты двери в любые вузы, правоохранительные органы и властные структуры, - обратился к новобранцам главный федеральный инспектор в Курганской области Артем Пушкин, сам, кстати, в молодости отслуживший в Кремлевском полку.

Военный комиссар Курганской области полковник Айрат Зарипов напомнил, что, начиная с 1994 года, когда Кремлевский полк был преобразован в Президентский, в нем прослужило в общей сложности свыше 1500 наших земляков.

- Зауральцы служат честно и добросовестно, свидетельством чему – благодарственные письма из воинских частей. Желаю вам, ребята, достойно отслужить, получить хорошую профессиональную подготовку, закалиться внешне и внутренне и через год благополучно вернуться домой! – обратился к новобранцам облвоенком.

Служить на Руси всегда было почетно. Сегодня Россия доказывает всему миру, что она самодостаточное и сильное государство, способное защитить себя, своих соседей и союзников. На это указал председатель комитета ветеранов войны, военной службы и правоохранительных органов Курганского областного совета ветеранов, бывший заместитель начальника Курганского пограничного института ФСБ России, полковник запаса Юрий Черкащенко.

- Попав в армию, вы узнаете, что такое солдатский пот, солдатский труд, локоть товарища и требовательный взгляд командира. За предстоящий год вы станете крепче, мужественнее, сильнее. Это поможет вам в дальнейшей жизни. Мы, ветераны, гордимся нашей сменой и уверены, что вы будете свято следовать словам военной присяги: быть честным, храбрым, бдительным, дисциплинированным воином, строго хранить военную и государственную тайну, - заявил Юрий Черкащенко.

Один из призывников Дмитрий Константинов рассказал «Новому миру», что для попадания в Президентский полк ему пришлось пройти много тестов и собрать множество документов. Но он очень рад, что прошел жесткий отбор и будет служить в элитном подразделении.

- За время пребывания в сборном пункте перед отправкой в Президентский полк я познакомился с другими ребятами, которые будут проходить со мной службу. Все – дружные, активные и хорошие. Уверен, мы друг друга не подведем, и зауральцы будут нами гордиться, мы не посрамим честь малой родины! – заявил Дмитрий Константинов.

Родительница другого новобранца Сергея Пономарева, Вера Анатольевна, призналась, что, как и всякая мать, конечно, переживает и волнуется перед отправкой сына в армию.

- Но я принимаю выбор сына, который сам захотел служить в Президентском полку. Даже если он потом захочет навсегда связать свою жизнь с армией, я буду его по-прежнему любить и уважать, - сказала Вера Пономарева.

Николай Волков.

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