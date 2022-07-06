Курганцы будут петь под баян и прыгать через костёр

В курганском микрорайоне Левашово7 июля в 18:00 часов состоится праздничная программа «Купальский хоровод», посвящённая Дню Ивана Купалы.
Участников гуляний ожидает насыщенный праздничный вечер. В программе – театрализованные миниатюры об истории праздника Ивана Купалы, старинные народные обряды (хождение босиком, девичьи обряды, купальские костры – крапивные кусты), хороводы, народные игры и забавы, песни под баян, сообщили в пресс-службе администрации города.
Зрителей своим творчеством порадуют солисты народного коллектива ансамбля казачьей песни «Станица», народный коллектив ансамбль русской песни «Мои года», народный коллектив ансамбль русской песни «Зауралочка», студия танца «Созвездие MIX», ансамбль ложкарей Детской школы искусств имени Громова, участники молодёжного экспериментального театра-студии «Экшен» Городского Центра культуры и досуга города Кургана.
Фото из открытых источников сети интернет.
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