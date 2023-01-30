Курганцы целый месяц будут встречаться с военными и участвовать в патриотических конкурсах

В Кургане начался месячник оборонно-массовой и спортивной работы. В этом году он посвящён 80-летию победы советских войск над вермахтом в Сталинградской битве, 80-летию образования Курганской области и Дню защитника Отечества.

Пройдёт масса мероприятий для молодёжи. Это уроки мужества, классные часы, выставки, конкурсы рисунков и моделей военной техники, «разговоры о важном», встречи с интересными людьми, с участниками специальной военной операции, участниками боевых действий, ветеранами военной службы, ветеранами правоохранительных органов, ветеранами труда.

Так, сегодня, 23 января, библиотеке имени В.Ф. Потанина прошла встреча студентов Курганского института железнодорожного транспорта с ветераном боевых действий в Афганистане, помощником руководителя регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Юрием Сиянским.

Главная цель месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы – напомнить, подрастающему поколению об исторической правде, героях и подвигах нашей Родины, организовать молодёжь, тех парней, которые готовятся к службе в армии, получить военно-учетные специальности.

Месячник завершится 23 февраля.

Фото Николая Пушилина.