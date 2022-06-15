Курганцы, «Едем на Савин»!

В Белозерском муниципальном округе, на территории этнокультурного центра «Савин», в эту субботу, 18 июня, пройдёт фестиваль «Едем на Савин».

Программа включает в себя экскурсии к археологическому памятнику федерального значения «Культовое место – Савин-1», народные игры, конкурсы, забавы, мастер-классы. Во время фестиваля будет работать ярмарка-продажа изделий мастеров декоративно-прикладного творчества, на которой гости смогут приобрести сувениры ручной работы с символикой святилища «Савин». Можно будет собственноручно изготовить монету удачи, покататься на веломобиле и даже подняться в воздух на аэростате, сообщили в пресс-службе администрации города.

Дополнительно в этот день у гостей Белозерского муниципального округа будет возможность посетить Белозерский районный краеведческий музей, арт-объект «Саргатский курган» и археологический объект - курганную группу близ деревни Гагарье.

Начало праздника в 16:00 часов.

Фото с сайта администрации города Кургана.

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