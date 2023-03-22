Курганцы, есть вопросы по коммуналке – звоните Роману Медведеву

В Департаменте жилищно-коммунального хозяйства администрации города Кургана в среду, 22 марта, состоится «горячая линия» с населением. На вопросы горожан ответит директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Роман Медведев.

Горожане смогут задать вопросы и оставить обращения по уборке и содержанию дворовых территорий, кровель и другие вопросы, касающиеся жилищно-коммунального хозяйства. Все сообщения, поступившие на прямой провод, будут взяты в работу.

Работа «горячей линии» продлится с 10:00 до 12:00 часов. Телефон для вопросов и обращений – 42-85-00.

Фото с сайта freepik.com

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и в телеграм-канале.