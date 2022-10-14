Курганцы, есть вопросы по отоплению – звоните на «горячую линию»

Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Кургана сегодня, 14 октября, проведёт очередной прямой провод с населением по вопросам запуска тепла и температурного режима в квартирах.

Позвонить на «горячую линию» руководителю департамента Роману Медведеву курганцы могут в течение полутора часов: с 17:00 до 18:30, уточнили в пресс-службе администрации города. Задать вопросы по запуску тепла можно будет по телефону: 42-85-00. Также можно направить сообщения о завоздушенных стояках и отсутствии тепла на адрес электронной почты dialog@kurgan-city.ru. Все сообщения, которые поступят на адрес данной почты и на «горячую линию», департамент ЖКХ возьмет в работу.

По состоянию на вечер 13 октября в областном центре отопление было запущено в 1937 многоквартирных домах. Это более 99% многоквартирных домов, составляющих жилой фонд города Кургана.

Фото с сайта https://ru.freepik.com/

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