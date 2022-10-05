Курганцы, есть вопросы по запуску тепла – звоните на «горячую линию»

Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Кургана 6 октября проведёт прямой провод с населением по вопросам запуска тепла.

Позвонить на «горячую линию» курганцы могут в течение двух часов: с 16.00 до 18.00. Задать вопросы по запуску тепла можно будет по телефону: 42-85-00.

По информации департамента жилищно-коммунального хозяйства, по состоянию на 10 часов утра отопление было запущено в 1401 многоквартирном доме.

Сейчас в работе находятся все теплопункты и 18 котельных. Отопление есть в 250-ти учреждениях социальной сферы, в том числе в 40 больницах, 54 школах и 83-х детских садах, сообщили в пресс-службе администрации города.

Напоминаем, процесс запуска отопления в городе занимает несколько дней. Одномоментная подача тепла на все объекты в городе технически невозможна.