Курганцы искали сундук с пиратскими сокровищами

На придомовой территории дома № 10 во втором микрорайоне Заозёрного состоялся праздник День двора. Было весело и вкусно – приготовили 30 литров окрошки, 70 килограммов арбузов. Программу организовали ТОС «Заозерный-2» и товарищество собственников недвижимости «2-10».

Педагог Дома детского творчества «Синяя птица» Светлана Захарова провела мастер-класс по аквагриму. Ее коллега Татьяна Багина, победительница конкурса «Туристический сувенир Кургана», обладательница звания «Мастер золотые руки» подготовила для ребят мастер-класс по лепке глиняной игрушки.

Детей веселили ростовые куклы. Кроме того, на празднике впервые состоялась ярмарка-продажа изделий, которые ребята сделали своими руками. Это поделки из бисера, кожи, шерсти, глиняные игрушки, оригами и прочие декоративные изделия.

В микрорайоне Утяк три ТОС – «Утяк», «Утяк Южный» и «Лазурный» – провели для подрастающего поколения мероприятие «До свидания, лето! Здравствуй, школа!», сообщили в пресс-службе администрации города. Около 50 школьников собрались на мероприятие. Волонтеры и сотрудники Курганского Дома молодежи провели для ребят веселые конкурсы и увлекательный квест – две команды юных жителей Утяка искали сундук с пиратскими сокровищами.

Фото с сайта администрации города Кургана.

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