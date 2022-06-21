Курганцы из свечей выложат изображение танка Т-34

Сегодня, 21 июня, в 21:30 по местному времени на набережной реки Тобол возле Троицкого храма в Кургане волонтёры из сотен свечей выложат изображение танка Т-34. Принять участие могут все желающие.

«Огненная картина» будет посвящена памяти воинов-танкистов 25-го учебного танкового полка. Память о них увековечена монументом с танком Т-34 на кольце улицы Коли Мяготина в Кургане.

В 2021 году из 1500 горящих лампад горожане создали силуэт солдата из скульптуры в честь воинов 32-го лыжного полка, расположенной на Увале, а также огненную надпись «Курган помнит», которую было видно с высоты птичьего полёта.

22 июня в 19 часов Курганский Дом молодёжи организует на Аллее Славы у Вечного огня традиционную акцию «Свеча памяти», в ходе которой горожане зажгут свечи в честь родных и близких, не вернувшихся с войны.

Отметим, что памятные мероприятия пройдут во всех муниципальных образованиях области. К примеру, в Шадринске помимо традиционных акций состоится концерт зауральского барда Михаила Авдюшева «Когда закончиться война». Он пройдёт 22 июня в Шадринском драматическом театре в 18:00.

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