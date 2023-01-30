Курганцы любят проводить время с семьёй

Домой к семье отправятся 59% жителей Кургана, если руководство отпустит их с работы на 2—3 часа раньше. 10% респондентов займутся спортом. 7% — отправятся прогуляться. 3% респондентов останутся решать рабочие дела. Еще 5% — побегут решать личные проблемы.

Если руководство решит отпустить сотрудников раньше, то 4% отправятся по магазинам, 3% — в кафе или бар. По 1% горожан пойдет в кино, займется чтением или поспешит на вторую работу. Среди прочих вариантов времяпрепровождения назывались храм, рыбалка, встречи с друзьями, ремонт авто и учеба.

2% даже гипотетически не хотят рассуждать о том, где они могли бы оказаться: их руководство настолько строгое, что невозможно даже представить, что их работа завершится ранее установленного времени.

Добавим, что опрос провел сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Фото Николая Пушилина.

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