Курганцы любят заключать браки в красивые даты

В Кургане создаются десятки новых семей, когда на календаре красивая дата. В этом году первым таким числом стало 23 марта — 23.03.2023. Почему молодожёны выбирают такие даты для бракосочетания, мы узнали в местном ЗАГСе.

Максим и Диана Никулины вместе уже полтора года. К решению о бракосочетании они подошли ответственно.

«Проверили свои отношения. Готовы быть вместе и в беде, и в радости. Я понял, что мне с этим человеком комфортно, приятно, я её люблю. Ну и что тянуть, охота уже ляльку, вот это все по серьезному. А дату я доверил выбирать Диане», - поделился Максим.

«Тройки — это счастливое число. Я надеюсь, наш брак будет долгим и счастливым», - добавила Диана.

В этом году курганские пары присмотрели в календаре и почти полностью заняли и другие красивые даты.

«Как правило, все красивые даты занимаются. Какие-то в большей, какие-то в меньшей степени. Нас следующая дата радует, это 23 июня, когда открыты уже 2 зала, и они практически все заняты. Это лето, уже празднично все будет. Удачно у нас складывается июль, когда и 7, и 8 июля заняты и тоже по 2 зала. И 23 июля в том числе. Пользуются успехом эти даты у курганцев», - рассказала начальник курганского городского отдела Управления ЗАГС Курганской области Светлана Шуцкая.

Пары всё чаще выбирают 8 июля. Праздник семьи, любви и верности с каждым годом становится все популярнее.

«Молодые люди стали реагировать на этот праздник. Если в те годы я бы не сказала, что эта дата сильно занималась, то в этом году это 2 зала. И это замечательно, потому что этот праздник становится нашим праздником. Он такой добрый, светлый, прекрасный, наполнен мотивами любви, уважения, дружбы. И поэтому мы рады, что в этот день у нас намечено большое количество свадеб», - отметила руководитель.

Василий Малухин. Фото Владислава Шелепова.

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