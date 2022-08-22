Курганцы могут бесплатно овладеть новой профессией

Жители Курганской области могут максимально удобно и абсолютно бесплатно пройти профессиональное обучение. Об этой возможности, предоставляемой в рамках Национального проекта «Демография», «Новому миру» рассказал начальник Главного управления по труду и занятости населения региона Игорь Ксенофонтов.

- Программы обучения рассчитаны на граждан предпенсионного возраста и лиц старше 50 лет, на молодежь в возрасте до 35 лет, женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, на временно неработающих женщин с ребенком в возрасте до 7 лет, на безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, а также на работников, находящихся под риском увольнения, - перечислил категории, на которых распространяется данный механизм, Игорь Ксенофонтов.

Обучение организуется через трех федеральных операторов. Это Союз «World Skills Россия», Томский государственный университет и Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС). С ними, по словам собеседника нашего издания, сотрудничают практически все учебные заведения Курганской области.

- Список специальностей, которые можно получить в ходе обучения, очень обширный. В общей сложности учебными заведениями заявлено 338 обучающих программ. Они охватывают практически весь рынок труда, начиная с самых востребованных и заканчивая достаточно редкими специальностями. Иными словами, гражданин может на свой вкус выбрать подходящий ему курс обучения, - сообщил начальник Главного управления по труду и занятости населения Курганской области.

Если человек желает обучаться, ему необходимо подать заявление через Единую цифровую платформу «Работа в России», выбрать категорию участника мероприятия, регион проживания и обучения, саму программу обучения и образовательную организацию.

- Срок обучения – от 3 недель до 3 месяцев. Формат обучения может быть любым по выбору гражданина – очным, очно-заочным или дистанционным, то есть, по сути, не выходя из дома. Все сделано для того, чтобы было максимально удобным для самих граждан, - указал Игорь Ксенофонтов.

Важно отметить, что по окончании обучения гражданин получает соответствующий документ государственного образца, который в дальнейшем может представить работодателю для подтверждения своей квалификации.

Николай Волков.