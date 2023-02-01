Курганцы могут купить цветы для любимых женщин

В Кургане в преддверии 8 Марта торговать живыми цветами будут не только в цветочных магазинах, откроются новые точки. Приобрести букеты к празднику можно будет с 3 по 8 марта.
По информации Департамента экономического развития, предпринимательства и торговли администрации города Кургана, автомагазины и палатки для торговли живыми цветами планируется разместить по следующим адресам:
– ул. 1 Мая, в районе здания № 10;
– 2-й мкр-н, в районе здания № 8;
– 2-й мкр-н, в районе здания № 9;
– 3-й мкр-н, в районе здания № 26;
– 4-й мкр-н, в районе здания № 25 (у остановки «5-й микрорайон»);
– 6-й мкр-н, в районе здания № 1;
– 6-й мкр-н, в районе здания № 3а;
– 6 мкр-н, в районе здания № 33;
– бульвар Солнечный, в районе здания № 10;
– ул. Бурова-Петрова, в районе здания № 60;
– ул. Гагарина, в районе здания № 23 (у остановки «Дом торговли»);
– ул. Карбышева, в районе здания № 5;
– ул. Карбышева, в районе здания № 10а (у остановочного комплекса «Святодуховский сквер»);
– ул. Карбышева, в районе здания № 13 (у остановки «Центр академика Илизарова»);
– ул. Карбышева, в районе здания № 40;
– пр-т Конституции, в районе здания № 42 (у остановочного комплекса «Гостиница «Курган»);
– пр-т Конституции, в районе здания № 63а;
– ул. Косая, в районе входа в Парк Победы;
– ул. Криволапова, в районе здания № 22;
– ул. Куйбышева, в районе здания № 80;
– ул. К. Маркса, в районе здания № 60;
– ул. К. Мяготина, в районе здания № 105;
– пр-т Машиностроителей, в районе здания № 2а;
– пр-т Машиностроителей, в районе здания № 2в;
– ул. Пролетарская, в районе здания № 46;
– ул. Садовая, в районе здания № 101а.
Для организации торговли по указанным адресам хозяйствующие предприниматели могут обратиться с заявлением в любой из отделов МФЦ. Прием заявлений начнется с 7 февраля 2023 года.
Дополнительную информацию можно получить на официальном сайте администрации города Кургана и в отделе торговли и потребительского рынка департамента экономического развития предпринимательства и торговли администрации города Кургана по телефону: 42-84-83.
Фото Николая Пушилина.
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