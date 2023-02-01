Курганцы могут купить цветы для любимых женщин

В Кургане в преддверии 8 Марта торговать живыми цветами будут не только в цветочных магазинах, откроются новые точки. Приобрести букеты к празднику можно будет с 3 по 8 марта.

По информации Департамента экономического развития, предпринимательства и торговли администрации города Кургана, автомагазины и палатки для торговли живыми цветами планируется разместить по следующим адресам:

– ул. 1 Мая, в районе здания № 10;

– 2-й мкр-н, в районе здания № 8;

– 2-й мкр-н, в районе здания № 9;

– 3-й мкр-н, в районе здания № 26;

– 4-й мкр-н, в районе здания № 25 (у остановки «5-й микрорайон»);

– 6-й мкр-н, в районе здания № 1;

– 6-й мкр-н, в районе здания № 3а;

– 6 мкр-н, в районе здания № 33;

– бульвар Солнечный, в районе здания № 10;

– ул. Бурова-Петрова, в районе здания № 60;

– ул. Гагарина, в районе здания № 23 (у остановки «Дом торговли»);

– ул. Карбышева, в районе здания № 5;

– ул. Карбышева, в районе здания № 10а (у остановочного комплекса «Святодуховский сквер»);

– ул. Карбышева, в районе здания № 13 (у остановки «Центр академика Илизарова»);

– ул. Карбышева, в районе здания № 40;

– пр-т Конституции, в районе здания № 42 (у остановочного комплекса «Гостиница «Курган»);

– пр-т Конституции, в районе здания № 63а;

– ул. Косая, в районе входа в Парк Победы;

– ул. Криволапова, в районе здания № 22;

– ул. Куйбышева, в районе здания № 80;

– ул. К. Маркса, в районе здания № 60;

– ул. К. Мяготина, в районе здания № 105;

– пр-т Машиностроителей, в районе здания № 2а;

– пр-т Машиностроителей, в районе здания № 2в;

– ул. Пролетарская, в районе здания № 46;

– ул. Садовая, в районе здания № 101а.

Для организации торговли по указанным адресам хозяйствующие предприниматели могут обратиться с заявлением в любой из отделов МФЦ. Прием заявлений начнется с 7 февраля 2023 года.

Дополнительную информацию можно получить на официальном сайте администрации города Кургана и в отделе торговли и потребительского рынка департамента экономического развития предпринимательства и торговли администрации города Кургана по телефону: 42-84-83.

Фото Николая Пушилина.