Курганцы могут направить маткапитал на обучение детей в частных школах

Курганцы могут оплатить материнским капиталом обучение детей у частных преподавателей и распорядиться средствами маткапитала на оплату услуг по присмотру и уходу, которые оказывают агентства и няни, работающие как ИП. Ранее оплатить перечисленные услуги можно было только в том случае, если они предоставлялись юридическими лицами, уточнили в отделении Пенсионного фонда России по Курганской области.

Использовать материнский капитал на оплату услуг физлиц можно при соблюдении двух условий. Первое – это наличие у того, с кем заключается договор, статуса индивидуального предпринимателя. Регистрация просто в качестве самозанятого в таком случае не подойдёт. Второе условие – это наличие у предпринимателя государственной лицензии на образовательную деятельность.

Для семей оплата услуг предпринимателей практически ничем не отличается от стандартного распоряжения материнским капиталом по обучению или уходу. Родителям нужно представить в Пенсионный фонд два документа. Это непосредственно само заявление и заключенный с ИП договор на оказание услуг с расчетом стоимости. Документы принимаются в клиентских службах Пенсионного фонда и многофункциональных центрах, которые оказывают услуги по материнскому капиталу, сообщили в пресс-службе администрации города.

Отправить заявление можно и через портал Госуслуг или сайт Пенсионного фонда.

Напомним, что обучение детей является вторым по востребованности направлением материнского капитала после улучшения жилищных условий. В Курганской области в 2022 году было одобрено 207 заявлений на распоряжение материнским (семейным) капиталом таким способом на сумму свыше 10 млн рублей, в том числе, порядка 2 млн рублей – на оплату детских садов и школ.

Фото ОПФР по Курганской области.