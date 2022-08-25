Курганцы могут обратиться за консультацией к главному следователю региона

В следственном отделе по города Кургана, расположенном по улице Климова, 63, заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области 31 августа 2022 года с 10 до 12 часов полковник юстиции Максим Николаевич Козлачков будет осуществлять приём граждан по вопросам, относящимся к деятельности следственного управления.

На приёме при себе необходимо иметь паспорт. Для предварительной записи обращаться по телефонам: 46-55-65, 46-58-81.

