Курганцы могут отсудить у управкомпаний сотни тысяч рублей

Что делать, если управляющая компания не выполняет свои обязательства перед жильцами? Алгоритм действий в ходе сегодняшнего рейда «Санитарного патруля» раскрыл и.о. начальника Государственной жилищной инспекции Курганской области Дмитрий Пысин.

- В первую очередь, нужно обращаться в саму управкомпанию. Если она не реагирует на сигнал, то уже к нам в Госжилинспекцию. Мы в рамках своих полномочий примем меры, - указал Дмитрий Пысин.

Также жильцы могут индивидуально или коллективно обратиться в суд. В судебном порядке можно обязать управляющую компанию выполнить свои обязанности.

- По решению суда жильцы могут получить компенсацию материального и морального вреда, который был причинен им действием либо бездействием управляющей организации. Помимо этого жильцы могут получить 50% штрафа, присужденного управкомпании судом. В зависимости от размера ущерба речь может идти от одной-двух тысяч рублей до десятков и даже сотен тысяч, - сообщил Дмитрий Пысин.

Образец типового искового заявления размещен на сайте областной ГЖИ и ее страничках в социальных сетях. А в конце следующей недели там же появятся материалы, которые помогут гражданам правильно зафиксировать факт неоказания услуги надлежащего качества.

- Это будет акт рекомендуемой формы и инструкция, как его заполнить и куда адресовать. Если возникнут затруднения, можно обращаться в Госжилинспекцию, и мы проконсультируем. Консультация будет бесплатной, как и наша юридическая помощь в суде. Мы уже помогали курганцам направлять иск в суд и процессы выигрывали, - подсказал Дмитрий Пысин.

Наконец, крайний, но очень эффективный шаг – смена управляющей компании или формы управления домом. Если в нем более 30 квартир, жильцы могут создать товарищество собственников жилья и уже сами управлять домом – определять размер взносов, виды работ, которые необходимо провести, выбирать подрядные организации и следить за качеством их работы и т.д.

Добавим, что строгий контроль над деятельностью управляющих компаний инициировал губернатор Курганской области Вадим Шумков. В ходе рабочего объезда Кургана на прошлой неделе он высказал серьезные нарекания к работе управкомпаний и органов власти, которые обязаны следить за ними. По мнению главы региона, недопустимо, когда «управляшки» собирают деньги с жильцов, но ничего не делают или делают некачественно.

Результатом объезда стало увольнение начальника Государственной жилищной инспекции Курганской области Владимира Чупахина, о котором было объявлено буквально на следующий день. А жителей региона губернатор призвал активней отстаивать свои законные права на комфортные условия проживания в суде или менять управляющую компанию. В своем телеграм-канале Вадим Шумков даже разместил ссылку, по которой можно скачать бланк искового заявления с жалобой на управкомпанию.

Николай Волков. Фото Николая Пушилина.

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