Курганцы могут «подарить» зауральским сельчанам мобильный Интернет 4G

Жители Курганской области могут выбрать сёла, которые в следующем году обеспечат мобильным высокоскоростным Интернетом стандарта 4G. В отборе участвуют 20 населенных пунктов с численностью населения от 100 до 500 человек. Это:

- д. Учкулево, Альменевский муниципальный округ (МО);

- с. Зюзино, Белозерский МО;

- с. Спорное, Варгашинский район;

- с. Прорывное, Звериноголовский МО;

- д. Вороновка, Каргапольский МО;

- д. Рамановка, Кетовский МО;

- с. Каминское, Куртамышский МО;

- д. Журавлевка, Макушинский МО;

- с. Введенское, Мишкинский МО;

- с. Сунгурово, Мокроусовский МО;

- с. Матасы, Петуховский МО;

- д. Жилино, Половинский МО;

- д. Мачалово, Притобольный р-н;

- д. Абултаево, Сафакулевкий МО;

- с. Иванково, Целинный МО;

- с. Понькино, Шадринский МО;

- д. Дворцы, Шатровский МО;

- п. Пристанционный, Шумихинский МО;

- с. Пивкино, Щучанский МО;

- д. Камаган, Юргамышский МО.

Из этого списка можно выбрать один населенный пункт. Проголосовать нужно на Портале госуслуг по ссылке gosuslugi.ru/inet, либо отправив письмо традиционной почтовой связью в Министерство цифрового развития России по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, стр. 2.

Обращаем внимание, что для этого осталось мало времени — например, на Портале госуслуг голосование продлится до 12 ноября. А уже 26-го числа текущего месяца будет определен список из 17 населенных пунктов Курганской области, жители которых получат в 2023 году возможность заходить в Интернет через мобильный телефон или иные гаджеты и получать информацию быстро и в хорошем качестве.

Отметим, что подключение сёл проводится в рамках II этапа Федерального проекта «Устранение цифрового неравенства». Он направлен на обеспечение сельских жителей мобильным доступом к сети Интернет, сообщает пресс-служба губернатора Курганской области со ссылкой на региональный Департамент информационных технологий и цифрового развития.