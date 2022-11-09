Курганцы могут «подарить» зауральским сельчанам мобильный Интернет 4G

Жители Курганской области могут выбрать сёла, которые в следующем году обеспечат мобильным высокоскоростным Интернетом стандарта 4G. В отборе участвуют 20 населенных пунктов с численностью населения от 100 до 500 человек. Это:
- д. Учкулево, Альменевский муниципальный округ (МО);
- с. Зюзино, Белозерский МО;
- с. Спорное, Варгашинский район;
- с. Прорывное, Звериноголовский МО;
- д. Вороновка, Каргапольский МО;
- д. Рамановка, Кетовский МО;
- с. Каминское, Куртамышский МО;
- д. Журавлевка, Макушинский МО;
- с. Введенское, Мишкинский МО;
- с. Сунгурово, Мокроусовский МО;
- с. Матасы, Петуховский МО;
- д. Жилино, Половинский МО;
- д. Мачалово, Притобольный р-н;
- д. Абултаево, Сафакулевкий МО;
- с. Иванково, Целинный МО;
- с. Понькино, Шадринский МО;
- д. Дворцы, Шатровский МО;
- п. Пристанционный, Шумихинский МО;
- с. Пивкино, Щучанский МО;
- д. Камаган, Юргамышский МО.
Из этого списка можно выбрать один населенный пункт. Проголосовать нужно на Портале госуслуг по ссылке gosuslugi.ru/inet, либо отправив письмо традиционной почтовой связью в Министерство цифрового развития России по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, стр. 2.
Обращаем внимание, что для этого осталось мало времени — например, на Портале госуслуг голосование продлится до 12 ноября. А уже 26-го числа текущего месяца будет определен список из 17 населенных пунктов Курганской области, жители которых получат в 2023 году возможность заходить в Интернет через мобильный телефон или иные гаджеты и получать информацию быстро и в хорошем качестве.
Отметим, что подключение сёл проводится в рамках II этапа Федерального проекта «Устранение цифрового неравенства». Он направлен на обеспечение сельских жителей мобильным доступом к сети Интернет, сообщает пресс-служба губернатора Курганской области со ссылкой на региональный Департамент информационных технологий и цифрового развития.
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