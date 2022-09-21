Курганцы могут помочь добровольцам и жителям Украины

В Курганской области объявлен сбор гуманитарной помощи от населения. Она будет передана добровольцам, которые участвуют в специальной военной операции, и жителям освобожденных от неонацистов территорий Украины.

Что принимается? Теплые вещи, спальники, туристические коврики, а также продукты питания долгосрочного хранения (крупы, консервы, макаронные изделия, тушенка и так далее).

Куда нести? Город Курган, ул. Советская, 110 и ул. Техническая, 4.

Когда нести? Пункты приема начнут работать с понедельника, 26 сентября. Они будут открыты с 10:00 до 19:00 в ежедневном режиме, без выходных.

Также пункты приема помощи будут развернуты в округах и районах области. Информация о них будет размещена дополнительно, сообщает Правительство Курганской области в своей группе социальной сети «ВКонтакте».

Добавим, что это не первая волна сбора гуманитарной помощи добровольцам и жителям Донбасса. За время, прошедшее после начала специальной военной операции, в Курганской области собрали и отправили на Украину свыше 200 тонн гуманитарных грузов. По соотношению с численностью населения региона этот показатель оказался одним из лучших в стране. Зауральцы делом подтвердили, что русские своих в беде не бросают.

Николай Волков.

Фото Николая Пушилина.